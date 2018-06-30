Elazığ’da YKS heyecanı

Sınav sırasında adaylar içeride aileleri dışarıda ter döktü.

Elazığ’da YKS’ye girecek adaylar saat 10.15’de başlayan sınav için saatler öncesinde okulların önüne geldi. Aileleriyle birlikte sınav okullara gelen adaylar, binalarda detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.00’da okullarda kapılar kapatıldı. Bazı adaylar ise son anda okullara girebildi. Sınav saatinin başlamasıyla birlikte öğrenciler sınav salonlarında, aileleri ise dışarıda ter döktü. Dışarıda çocuklarını bekleyen bazı veliler Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Bu yıl gireceği sınav için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Demet Erdoğan, "Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah herkes emeklerinin karşılığını alır. Ben edebiyat istiyorum. En büyük hayalim, inşallah başarırım” dedi

Sınava çalışıp emek verdiğini dile getiren Ömer Dağkılıç ise, "İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Herkesin emeğinin karşılığını alması dileğiyle hakkımızdan hayırlısı olsun iyi yerler gelir inşallah. Emeğimizin karşılığını alırız. Sınavdan beklentim yüksek, çalıştığım için emeğimin karşılığını alabileceğimi düşünüyorum. İyi bir mühendislik gelirse iyi olur. İyi bir gelecek düşünüyorum" diye konuştu.

Sınava kızının girdiğini belirten veli Sebahat Bağıran’da, "Heyecanlı değiliz. Bizim 3’üncü senemiz. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Velilerden tek dileğim çocuklarına fazla baskı yapmasınlar, bu bir ölüm değil. Sonuçta bu sene olmadı seneye olursa iyi olur. Zaten biz onlar için çalışıp çaba veriyoruz" ifadelerini kullandı.