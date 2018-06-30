Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 11:57

Elazığ’da YKS heyecanı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da üniversiteye girişte ilk aşama olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşanıyor.

Elazığ’da YKS heyecanı

30 Haziran 2018 11:57

Sınav sırasında adaylar içeride aileleri dışarıda ter döktü.


Elazığ’da YKS’ye girecek adaylar saat 10.15’de başlayan sınav için saatler öncesinde okulların önüne geldi. Aileleriyle birlikte sınav okullara gelen adaylar, binalarda detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.00’da okullarda kapılar kapatıldı. Bazı adaylar ise son anda okullara girebildi. Sınav saatinin başlamasıyla birlikte öğrenciler sınav salonlarında, aileleri ise dışarıda ter döktü. Dışarıda çocuklarını bekleyen bazı veliler Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.


Bu yıl gireceği sınav için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Demet Erdoğan, "Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah herkes emeklerinin karşılığını alır. Ben edebiyat istiyorum. En büyük hayalim, inşallah başarırım” dedi


Sınava çalışıp emek verdiğini dile getiren Ömer Dağkılıç ise, "İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Herkesin emeğinin karşılığını alması dileğiyle hakkımızdan hayırlısı olsun iyi yerler gelir inşallah. Emeğimizin karşılığını alırız. Sınavdan beklentim yüksek, çalıştığım için emeğimin karşılığını alabileceğimi düşünüyorum. İyi bir mühendislik gelirse iyi olur. İyi bir gelecek düşünüyorum" diye konuştu.


Sınava kızının girdiğini belirten veli Sebahat Bağıran’da, "Heyecanlı değiliz. Bizim 3’üncü senemiz. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Velilerden tek dileğim çocuklarına fazla baskı yapmasınlar, bu bir ölüm değil. Sonuçta bu sene olmadı seneye olursa iyi olur. Zaten biz onlar için çalışıp çaba veriyoruz" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç