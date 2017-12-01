Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 11:30

Elazığ’da yoğun sis

Elazığ’da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi belirli bölgelerde sıfıra kadar düştü, Harput’ta ise güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Elazığ’da yoğun sis

01 Aralık 2017 11:30


Elazığ’da dün olduğu gibi bugünde kent genelinde sis etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle özellikle Malatya, Diyarbakır ve Bingöl yolu dahil kent merkezinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Kent merkezinden Harput’a çıkan yolda ise görüş mesafesi bazı noktalarda sıfıra kadar indi.


Tarihi Harput Mahallesi’nde sis nedeniyle güzel görüntüler de ortaya çıktı.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman’da sis ve pus nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarı yaptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
10
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    10°C
  • Cumartesi
    Sisli
    13°C
  • Pazar
    Sisli
    13°C
  • Pazartesi
    Sisli
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç