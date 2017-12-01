Elazığ’da yoğun sis

Elazığ’da dün olduğu gibi bugünde kent genelinde sis etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle özellikle Malatya, Diyarbakır ve Bingöl yolu dahil kent merkezinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Kent merkezinden Harput’a çıkan yolda ise görüş mesafesi bazı noktalarda sıfıra kadar indi.

Tarihi Harput Mahallesi’nde sis nedeniyle güzel görüntüler de ortaya çıktı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman’da sis ve pus nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarı yaptı.