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12 Haziran 2018 15:33

Elazığ’da yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı

Elazığ’da yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu, 4 kişi yaralandı.

Elazığ’da yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı

12 Haziran 2018 15:33

Otobüste sadece 3 yolcunun bulunması ise olası bir faciayı engelledi.


Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolunun 12. kilometresi Çağlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl’den İstanbul’a giden İbrahim K. idaresindeki 12 AF 232 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Otobüste sadece 3 yolcunun bulunması olası bir faciayı da engelledi.




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