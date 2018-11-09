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Elazığ'da yurtta yangın tatbikatı yapıldı

Elazığ’da bir yurtta öğrencilerin katılımıyla yangın tatbikatı gerçekleştirilip, yangın söndürme eğitimi verildi.

Elazığ'da bir yurtta öğrencilerin katılımıyla yangın tatbikatı gerçekleştirilip, yangın söndürme eğitimi verildi.


KYK Elazığ Ömer Bilginoğlu Erkek Yurdunda Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangın tatbikatı ve eğitimi gerçekleştirildi. Yurtta görev yapan idari ve yardımcı personelin yanı sıra öğrencilerin katıldığı tatbikatta, itfaiye personelleri tarafından yangında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen yangın tatbikatında yurt personelleri ve öğrenciler yangın söndürülmesini bizzat gerçekleştirerek, tecrübe edindi.


Bin 140 öğrencinin kaldığını belirten Yurt Müdürü Kayahan Topal “Yurt personelimiz ve öğrenciler yangın esnasında nasıl davranılması gerektiğini öğrendi. Yangın anında yapılanların öğrenilmesi adına bu tatbikatı gerçekleştirdik. Gerçekten çok faydalı olduğuna inanıyorum. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne teşekkür ederim” dedi.

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