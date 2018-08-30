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30 Ağustos 2018 11:28

Elazığ’da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü Elazığ’da coşkuyla kutlandı.

Elazığ’da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos 2018 11:28


Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ’da da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıl dönümü törenle kutlandı. Kutlamalar, sabah öğretmen evi önünde başladı. Elazığ Vali yardımcısı Mustafa Gül, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Yardımcısı ve protokol üyeleri valilikte tebrikleri kabul etti.


Daha sonra Elazığ Belediyesi önünde tören geçişi düzenlendi. Törenin yapıldığı alanda evler tamamen Türk bayrakları ile süslendi. Vali Yardımcısı Mustafa Gül, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, araç üzerinde törene katılanları selamladı. İstiklal Marşı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.


Protokol üyeleri, kurum amirleri, askeri ve emniyet personeli, gaziler ve vatandaşların katıldığı kutlamalarda çocuklar da Türk bayrağı sallayarak, kutlamalara eşlik etti.


Askeri bando eşliğinde, tören geçişi yapılmasıyla kutlamalar sona erdi.




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