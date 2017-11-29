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29 Kasım 2017 16:17

Elazığ’da zincirleme kaza: 4 yaralı

Elazığ’da kamyonet, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Elazığ’da zincirleme kaza: 4 yaralı

29 Kasım 2017 16:17


Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunda Kekliktepe kavşağı yakınlarında alt geçidin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 NV 086 plakalı kamyonet, 44 FL 925 plakalı otomobil ve 23 FK 577 plakalı minibüs aynı istikamette seyir halindeyken çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, otomobil refüje çıkarak durdu.


Kazayı gören diğer sürücüler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.Yaralanan 4 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.




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