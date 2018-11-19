Elazığ'da"Ekonomik Gelişmeler ve Risk Yönetimi Stratejileri" Paneli

Elazığ TSO tarafından “Son Ekonomik Gelişmeler ve Risk Yönetimi Stratejileri" paneli düzenlendi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Konferans salonunda ekonomistler Ateşan Aybars, Arzu Tokay, Prof Dr. Burak Arzova ve Mert Yılmaz'ın anlatımlarıyla “Son Ekonomik Gelişmeler ve Risk Yönetimi Stratejileri" paneli gerçekleştirildi. Panele TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan , yönetim kurulu,meclis Üyeleri, STK'lar, kamu kurumu , finans sektörü temsilcileri, sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Dünya'da ciddi ekonomik gelişme ve dengeler savaşı yaşandığını vurgulayan Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar “Dünyada çok hızlı bir şekilde ekonomik gelişmeler ve dengeler savaşı yaşanıyor. AB ülkeleri içerisinde kendi para birimine geçen İngiltere, Avrupa'nın ekonomik anlamda kaptan köşkünü idare eden Almanya ve ABD arasında üstü kapalı şekilde yaşanan bir ekonomik savaş var. Bu savaşa zaman zaman Çin, Japonya ve Rusya'nın da direk veya dolaylı katıldığını ya da katılmak zorunda kaldığını görüyoruz. ABD başta olmak üzere bir çok ülkede son 10 yıl içerisinde ekonomik dalgalanmalar ve krizler yaşandı. Dünya ticaretinin ve ekonomisinin bir parçası olan Türkiye'nin de bu gelişme ve yaşananlardan uzak kalması elbette mümkün değil. Bu dalgalanmalar, ekonomik büyüklüğümüz ve gücümüz oranında ülkemizi ve iş dünyamızı etkilemiş olup, döviz kurlarındaki son gelişmeler ekonomide yeni tedbirler alınması ve buna göre hareket edilmesini gerekli kılmıştır. Devletimiz, Merkez Bankası üzerinden döviz baskısını azaltma ve piyasaları rahatlatma adına tedbirler geliştirirken bir yandan da reel sektöre yönelik bir takım teşvikler ve süreli destekler getirmiştir"dedi.

"Sürecin çok iyi planlanması, tedbir alınarak atlatılması gerekmektedir"

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da," Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde, borçlanmanın ve faiz artışları yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. Bu nedenle içinden geçmekte olduğumuz sürecin hem kamu hem özel sektör olarak çok iyi planlanması ve tedbir alınarak atlatılması gerekmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Başkanımız öncülüğünde iş dünyasının bu beklenti ve taleplerini ilgili tüm kurum ve en üst düzey makamlara iletiyoruz. Kısa bir süre önce yine Elazığ TSO tarafından organize edilen Bölge İstişare Toplantısı'na da katılarak bu önemli çalışmanın da sonuçlarını TOBB'ye taşıdık"diye konuştu.

Elazığ TSO Asilhan Arslan ise," Elazığ ve iş dünyası için çok büyük bir şanstır. Ben onunla birlikte bu süreçte görev yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. TOBB çatısı altında çok önemli görevleri ve kendisinden beklentiler var. İnşallah elbirliği ile Elazığ, Malatya ve tüm bölgemiz için çok değerli çalışmaları birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Sakin olmak ve akılcıl düşünmek gerekli”

Avrupa'yla ilişkilerin iyi olması gerektiğini vurgulayan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova ise Amerika'da ekonomik açıdan 2018 yılında büyük bir sorun gözükmediğini belirtti.

Belirli enflasyon hedefleri olduğuna değinen Prof.Dr. Arzova," Bu hedeflerine yaklaşıyorlar. Amerika ve Avrupa'yı konuşuyoruz çünkü biz bunlardan bağımsız değiliz. Dünya birbiriyle ilişki ve iletişim halinde. Dünyanın en uç noktasındaki gelişim hepimizi etkiliyor. Avrupa Birliği ile olan ilişkiler çok önemli. AB'nin sağlamış olduğu ekonomik ve siyasi üstünlüğe kavuşabilmek o yola kendini adamaktan geçiyor. Avrupa'yla ilişkilerin yakın olması Türkiye'nin gelecek vizyonunu sağlayabilmesi açısından çok önemli. Biz ülke ve bireyler olarak fevri hareket ediyoruz ve tepkilerimizi bir sonraki adımı düşünmeden atıyoruz. Bu yüzden kazanabileceğimiz kazanımları kaybediyoruz. Sakin olmak ve akılcıl düşünmek gerekli"şeklinde konuştu.

Diğer panalistlerde ihracata dayalı büyüme modelinin gelişmesi ve risk yönetim stratejilerini aktardı.