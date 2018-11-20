Elazığ'da, ‘İngilizce Öğretmenleri Mesleki Gelişim' semineri düzenlendi.

Fırat Üniversitesi(FÜ) ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ‘İngilizce Öğretmenleri Mesleki Gelişim' semineri düzenlendi. Sıdıka Avar Konferans Salonu'nda yapılan seminer kapsamında öğretmenlere, İngilizce öğretmenliğinde kullanılan modern yöntem ve teknikler, teknoloji ile zenginleştirilmiş sınıflar ve etkili sınıf yönetimi gibi konularda eğitim verildi. Seminer FÜ İngilizce Dili Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr. Aysel Şahin Kızıl, Ahmet Selçuk Akdemir ve Öznur Akdemir slayt eşliğinde bilgi verdi.

Gerçekleştirdikleri toplantının il eğitim dünyası için büyük bir önem arz ettiğini vurgulayan Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Kömürlü, “ Çünkü küreselleşen dünyada iletişimin ve gelişmenin sağlanması, ülkemizin uluslararası platformlarda tanıtılması ve evrensel bir dil olan İngilizce'yi etkili bir şekilde kullanabilen nesiller yetiştirmekle ancak olabilir. Bu nedenle Fırat Üniversitesi ile bu yıl öğrenci alan İngilizce öğretmenliği ana bilim dalı hocaları ile temasa geçerek güncel öğretim yöntem ve teknikleri teknoloji ile zenginleştirilmiş sınıflar ve etkili sınıf yönetim konularında kendilerinden, bizlere bilgi paylaşımlarında bulunmalarını talep ettik. ilerleyen süreçte daha farklı konularda bir araya geleceğiz. Bu sayede ilimizde dil öğretimini daha etkili ve verimli bir hale dönüşeceğini kalitenin artacağına inanmaktayız"dedi.

FÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Asiltürk ise, “ Eğitim fakültesi kurulalı 21 yıl oldu. Genç ve dinamik bir yapısıyla gerek bölgemizde gerekse ilimizde hizmet etmektedir. Bölümün açılması çok eskilere dayanıyor. Fakat öğrenci kabulü ise yeni oldu. İngilizce öğretmenliğin diğer branşlardan farklı bir özelliği var. Yetişmiş eleman bulmakta zorlanıyoruz. Fakat şuan itibarıyla bir başlangıç olarak üç tane öğretim üyemiz İngilizce eğitimi üzerine doktoralarını yapmışlar. Bunların başarıları bizlerin ve ilin de başarısı olacak. Küçük bir adım olarak düşünülebilir ancak bu arkadaşlarımızla beraber ilerde daha büyük adımları hep beraber atacağız. Bundan sonraki süreçte yabancı dil eğitimi üzerine özellikle durulacağı konusunda çok ciddi izlenimlerimiz var” diye konuştu