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10 Temmuz 2017 20:55

Elazığ’daki 61 sanıklı FETÖ davası 2 ay sonraya ertelendi

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) düzenlediği darbe girişiminde görev yapacak kişilerin yer aldığı listenin bulunmasının ardından açılan 61 sanıklı davada 4 sanığın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verilerek, dava iki ay sonraya ertelendi.

Elazığ’daki 61 sanıklı FETÖ davası 2 ay sonraya ertelendi

10 Temmuz 2017 20:55


Darbe girişiminin baş aktörlerinden olan ve tutuklu bulunan TSK’nın Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ten yüz yüze sıkıyönetim görevini aldığını itiraf eden Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü’nün gözaltına alınmasının ardından üzerinden çıkan notta görev yapacak kişilerin yer aldığı liste ordu evinde bulunmuştu. Bunun üzerine darbe girişimi nedeniyle Ünlü ile birlikte 2’si albay, 3’ü binbaşı toplam 61 askeri personel tutuklanmıştı. Tuğgeneral Ünlü ile birlikte bir binbaşı hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve beraberinde başka suç işleme” ve “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından, 2’si albay, 2’si binbaşı ve 5’i yüzbaşı olmak üzere toplam 59 subay ve astsubay hakkında da “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından” cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.


Ek duruşma salonuna çevrilen Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Vali Murat Zorluoğlu Konferans Salonu’nda görülen duruşmanın 8’inci ve son gününde savcı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkemeye heyeti 4 sanığın ailevi nedenlerden dolayı adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verirken, diğer sanıkların ise tutukluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için 7 Eylül 2017 tarihine ertelendi.




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