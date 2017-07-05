Elazığ’daki 61 sanıklı FETÖ davası devam ediyor

, devlet sırrı niteliğinde olduğunu söylediği bazı konuları mahkeme heyetine farklı bir odada anlattı.

Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi ek duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde Albay Abdullah B. hakkındaki suçlamalarla ilgili savunma yaptı.

’Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak’ suçundan yargılanan Abdullah B. haklarındaki suçlamaları reddetti. Söyleyeceklerinin devlet sırrı olduğunu ifade eden Abdullah B. ifadesinin tek alınmasını istedi. İstek üzerine mahkeme heyeti B.’nin ifadesini başka bir odada aldı.

Ardından yeniden salona alınan ve ifadesinde devam eden Abdullah B., “Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. İran Tahran’da askeri elçi olarak görev yaptım. Devletimizin milli istihbaratlarıyla da haberimiz oluyordu. Devleti bilgilendiren bilgiler öğrendim. FETÖ’cüler böyle bir bilgi almış olsalar kendi amaçları doğrultusunda devletin aleyhine hemen kullanırlardı. FETÖ’cü olsaydım bu bilgileri bildirirdim. FETÖ’cü olmadığım için böyle bir bilgi vermedim. Buda FETÖ’cü olmadığımı kanıtlar” dedi.

17 Temmuz’da gözaltına alındığını dile getiren B., “19 Temmuz’da serbest bırakıldım. Adliye’de kalan eşyalarımı almaya gittiğimde savcının dosyayı tekrar incelemesi üzerine tutuklandım. Benim hakkımda 3 defa ağırlaştırılmış hapis cezası istemiş. Ben bunu bilseydim kaçardım" diye konuştu.

Sözde sıkıyönetim komutanı cezaevinde görüşmek istemiş

Sözde sıkı yönetim komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü ile darbe aşamasında hiç görüşmediklerini söyleyen sanık B., "FETÖ’cü olsaydım Abdulkerim Ünlü’nün cezaevindeyken benimle görüşmek istediğini kabul ederdim ve darbeye müdahil olurdum. Ünlü 19 Temmuz’da yakalanırken cebinde çıkan notu benim imha etmem gibi bir olay söz konusu değil. Zaten ben 17 Temmuz’da gözaltına alınmışım. Notun bana verilmesi imkansız. Listenin darbeye yönelik bir liste olmadığını düşünüyorum. Tunceli Pertek’te güvenlik taburunda çalışırken hakkımda çeşitli iftiralar atılmıştı. Sivil adamlarla içki içtiğim gibi iftiralardı. İncelendi ve çok şükür bir şey çıkmadı. 15 Temmuz öncesi FETÖ’cülere operasyon yapılacağın biliyordum. FETÖ’cü olsaydım üniversite ve sağlık çalışanları olan FETÖ’cülere bunu söylerdim. Kurmay Albay M.A., ’Ünlü, eğer buraya gelirse tutuklanacak’ dedi. Ama Ünlü geldikten sonra kolordu şeref salonunda 2 saat boyunca televizyon izleyip sohbet ettiler” diye konuştu.

Davada, diğer sanıkların ifadesinin alınması sürüyor.