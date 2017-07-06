Elazığ’daki 61 sanıklı FETÖ davası devam ediyor

Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi ek duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Davanın bugünkü Albay Hakan C., Binbaşı Ali İhsan S. ve astsubay Özden Ö. hakkındaki suçlamalarla ilgili savunma yaptı.

’Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak’ suçundan yargılanan 3 sanık da haklarındaki suçlamaları reddetti. İfadesinde 6 ay darbe yüzünden tutuklandığını belirten Albay Hakan C., “Savcı bana ‘sen ifadende haklısın ama dava büyük’ dedi ve beni sulh cezaya gönderdi. Orası da beni adli kontrol ile serbest bıraktı. Ertesi gün Albay Abdullah B. ile adliyeye eşyalarımı almak için gittik. Savcıyla görüşme için odasına çıkarken polisler tarafından tutuklandık. Listeyi kimin hazırladığını bilmiyorum. M.A. ‘nın bu listede parmağı olduğundan eminim. Listeyi Osman S. Cumhuriyet Savcılığına bildirmesi gerekirken İlker’e bildiriyor. Oda M.A.’ya bildiriyor. M.A.’nın idari ve kolluk görevi olmamasına rağmen kendisi listeye gidip bakıyor. İlker komutanda ‘ne yaptınız’ demesi üzerine 2 saat sonra savcılığa bildiriliyor. Ünlü, poşeti koyarken tablet ve flaşdiski silmediğini söylüyor. Poşetin üzerinde ve içinde parmak izi çıkmadı. M’nin listeye poşeti bıraktığını ve parmak izi çıkmasın diye sildiğini tahmin ediyorum. Listenin bir komplo olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kendisinin suçsuz olduğunu savunan Binbaşı Ali İhsan S., “Alayda Kıdemsiz Jandarma N.Ç.’ye ‘sıkı yönetim komutanıyım ve benim dediklerim olacak’ diye bir şey demedim. Öyle bir şey deseydim tüm şube müdürlerine derdim. H.K.’nin bana ‘Şerefsizin tekidir. Tutanağı tutun geçirin gitsin’ demesinin sebebi ise daha önce Ö.P. ile girdikleri olayda benim H.’nin hakkında beyanlarda bulunmamdır. Bunun üzerine disiplin soruşturması başlatıldı. O askere öyle bir şey demedim. Öyle olsa tutanaklara geçerdi ve beni o gece tutuklarlardı. Darbeye katılmadım ve ByLock kullanmadım. İlk defa o geceden sonra duydum. Ankara da parkın içerisinden bulunan listede ismimin bulunduğuna dair ihbarlar yapılarak zor duruma düşürülmekteyim. Yurtta Sulh ve Ünlü de bulunan listede ismim yoktur. Bunlar darbeye katılmadığımı ortaya koymaktadır” diye konuştu.

FETÖ/PDY üyesi olmadığını dile getiren Astsubay Özden Ö. de, “15 Temmuz darbe girişimini evimde öğrendim. Kimse beni göreve çağırmadı. 29 Temmuz’da polis memuru arayıp Elazığ Başsavcısı senden şikayetçi oldu dedi. Komutanlarıma söyledim. Nizamiyede polislere teslim oldum. Aleviyim FETÖ benim bakış açıma terstir. Yan yana gelmemiz imkansızdır. Ünlü’yü tanımıyorum. 11 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Davada, diğer sanıkların ifadesinin alınması sürüyor.