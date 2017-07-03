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03 Temmuz 2017 19:51

Elazığ’daki 61 sanıklı FETÖ davasının ilk gününde 6 sanığın ifadesi alındı

Elazığ’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz’daki darbe girişimi nedeniyle 61 sanık hakkında açılan davanın ilk gününde 6 sanığın ifadesi alındı.

Elazığ’daki 61 sanıklı FETÖ davasının ilk gününde 6 sanığın ifadesi alındı

03 Temmuz 2017 19:51


Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi ek duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde aralarında FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişiminde Elazığ’a sözde sıkıyönetim komutanı olarak atanan Tunceli Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü’nün de yer aldığı 6 sanık ifade verdi. Sanık Ünlü, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak’ suçlarından, Hüseyin H., Seyit M., Zülfü K., Ferdi B. ve Ufuk G. ise ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan ifade verdi. Sanıklar, ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi.


Davanın hafta boyunca tüm sanıkların ifadeleri tamamlanıncaya kadar devam edeceği bildirildi.




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