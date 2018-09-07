Elazığ’daki koyun otlatma kavgasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan ve 1 tabanca ile 2 tüfek kullanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün merkeze bağlı Çöteli köyü sınırlarında boş bir arazide meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Y.H. (66), arazide hayvan otlatan Rahim ile Kerim Özel kardeşlerle hayvan otlatma meselesi yüzünden tartışmıştı. Tartışmayla başlayan ve küfürleşmeyle devam eden olayda Y.H., 65 yaşındaki Bedri Özel’i öldürmüş, iki kardeşi yaralamıştı. Hastanede tedavi altında olan kardeşlerden Rahim Özel de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Petrol istasyonunda jandarma ekipleri tarafından yakalanan ve ifadesi alınan Y.H. bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tüfek tutukluk yapınca dipçikle vurmuş

Öteyandan olayın ayrıntıları da ortaya çıktı. Yaşanan tartışma sırasında Y.H.’nin ilk önce belindeki tabancayı çıkartıp iki kardeşi vurarak yaraladığı, ölmediklerini anlayınca evden tüfek getirdiği, o tüfeğin de ateş almaması üzerine bugün ölen Rahim Özel’in başına dibçikle vurduğu belirlendi. Daha sonra tekrar eve giden bu sefer pompalı tüfeği alan zanlının aracına binerek kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği Bedri Özel’i takip edip arabanın içinden ateş ederek öldürdüğü öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olayda kullanılan 1’i tabanca 2’si tüfek olmak üzere 3 silahı da ele geçirdiği bildirildi.