Elazığ’daki midibüs kazası: 1 ölü, 30 yaralı

Kaza, Elazığ-Diyarbakır yolunun 80. kilometresinde Maden ile Ergani ilçeleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır istikametine giden Mehmet Akbulut idaresindeki 23 HT 077 plakalı midibüs virajı alamayarak devrildi. Kazada olay yerinde yolculardan Hacer Karabulut hayatını kaybederken, kalbi duran 2 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hayata döndürüldü. Kazada 5’i ağır 30 kişi ise yaralandı.

Yaralılardan 17’si ambulanslarla Diyarbakır’daki, 13’ü ise Elazığ’daki hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.