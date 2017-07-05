Elazığ’daki silahlı sopalı kavgada 3 tutuklama

Olay, merkez Yahya Kemal Caddesi Üniversite Kavşağında meydana gelmişti. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan S.A. ve Z.Y. kavşakta araçlarıyla karşılaşmış, S.A., otomobiliyle Z.Y.’nin otomobiline çarpmıştı. İki grup arasında silah ve sopaların kullanıldığı kavgada, Z.Y. silahla, iki kişi de darp edilerek yaralanmıştı.

Polisin yaptığı çalışma neticesinde, 1 kişiyi silahla yaralayan, içerisinde 4 bin lira bulunan üzerindeki cüzdanı alan ve şahsın yanındaki arkadaşını darp eden 4 şüpheli, suç aleti tabanca ve yaralanan şahsa ait cüzdan ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.