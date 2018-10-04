Elazığ'daki Türkiye'nin en modern hayvan hastanesine ziyaretçi akını

Türkiye'nin en gelişmiş hayvan hastanelerinden biri olan Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakım Evi bugün ziyaretçi akınına uğradı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle, Elazığ'da 30 dönüm arazi üzerine kurulu olan 2016 yılından itibaren sokak hayvanlarına hizmet veren Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi, her yaştan ziyaretçilerle doldu. Bünyesinde, köpek yuvaları, karantina, uyuz bakım binası, tam donanımlı modern ameliyathane, post-operatif ünitesi, laboratuvar, köpek ve kedi evleri, açık bakım alanları yer alan bakım evine gelen çocuklar hayvanları severek günlerini geçirdi. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'da, bakımevine gelerek çocuklarla sohbet edip, onlara bilgi verdi.

Elazığ'da Türkiye'nin en büyük hayvan hastanesini yaptıklarını anımsatan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "30 dönüm arazide 5 bin metrekarelik kapalı alanda kapalı alanların bütününün alttan ısıtmalı tertemiz teşekkürlü bir hastaneyi hizmete sunduk. Burada poliklinik, ameliyathane yoğun bakım ünitesi röntgen ve ultrason cihazımız var. Köpek ve kedi yavrularını içine koyduğumuz kuvetimiz var. Bir insan hastanesinde ne varsa hepsi burada da var. Bu hastane sadece Elazığ'a hizmet etmiyor. Aynı zamanda bölgeye hizmet ediyor. Uluslararası bir şekilde çalışıyor. Bizim burada yurt dışına sahiplendirdiğimiz köpeklerimiz var. Yine yurt dışından İngiltere'den Avustururalya dan çeşitli yerlerden gelen veteriner cerrahlar ameliyatlara katıldılar. Burada ki hastane nasıl sizler baktığınız gördüğünüz beğendiğiniz gibi yurt dışından gelen veteriner cerrahlarda gittiğimiz gördüğümüz en yeni en hijyenik en bakımlı hastane olarak kendinden bahsettirdi" dedi.

Sokakta yürürken gördükleri hayvanları herkesin sevip, yardımcı ve destek olduğunu aktaran Başkan Yanılmaz, "Bu açıdan 2014 yılından bu yana en çok yaptığımız çalışmalardan bir tanesi parklara bahçelere koyduğumuz kuş, kedi ve köpek evleridir. Her kış kar yağdığında kediler köpekler yiyecek bulsun diye karların üzerine yiyecek bırakırız. Onlarda gelir oradan o yiyeceklerini yerler. Bir tek yavru kedinin bir tek havyanın bakımsızlıktan ölmesi bizi üzer. Elazığ, hayvan hakları konusunda evlatlarımızla, büyüklerimizle birlikte hayvanları seven onları koruyan örnek bir il olacak. Biz Elazığ Belediyesi olarak yapacağınız tüm çalışmalara destek vereceğiz. Sahip çıkacağız ve birlikte olacağız. Bugünde bir farkındalık oldu. Hem okullarımızdan öğrencilerimiz, öğretmen ve müdürlerimiz geldi. AK Parti İl Gençlik Kolları yönetimi ile burada olduk. Birlikte bu organizasyonu yapmış olduk. Güzel bir dünyada hayvanların haklarının korunduğu gibi insanlarında haklarının korunduğu birliğin ve beraberliğin olduğu mazlumların güldüğü zalimlerin diz çöktüğü bir dünyayı elbette inşa edeceğiz hep birlikte" diyerek sözlerini tamamladı.