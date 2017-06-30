Elazığ’daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ merkezli Diyarbakır ve İstanbul’da çalışma yaptı. Polisin yaptığı eş zamanlı operasyonda Elazığ’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 8 kişiden 5’i emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.