Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 10:33

Elazığ’daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i adliyeye sevk edildi.

Elazığ’daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

30 Haziran 2017 10:33


Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ merkezli Diyarbakır ve İstanbul’da çalışma yaptı. Polisin yaptığı eş zamanlı operasyonda Elazığ’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan 8 kişiden 5’i emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
ELAZIĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:45
  • Güneş :04:55
  • Öğle :12:38
  • İkindi :16:33
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:52
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!