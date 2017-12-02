Elazığ’dan Arakan’a yardım kampanyası

Yardım Kampanyası, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Arakan’daki Müslümanların durumunu anlatan fotoğraf sergisi ile başladı. ‘Sessiz Çığlığa Sessiz kalma’ sloganıyla başlatılan ve 20 gün boyunca meydanda toplanacak yardımların Arakan’a gönderileceği belirtildi.

Kampanyanın açılışında konuşan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Bütün dünya bu işkenceye sessiz kalırken, gözünü kapatırken 3 maymunları oynarken sadece ülkemizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan cesur bir ses ortaya çıkardı. Yardım elini uzattı ve Arakan’daki Müslümanları orada ki kamplara yerleştirdi. Kamplara da yardım yine Türkiye’den yapılıyor. Sadece dünyada zulüm gören Müslümanlara değil bütün mazlumlara uzanan el Türkiye’den uzanan eldir. Arakan’a gidip belki fiilen mücadele edemiyoruz. Ancak başlattığımız bu yardım kampanyası Arakan’daki Müslümanlara derman olacak onlara Elazığ’dan uzanan bir merhamet eli olacak” dedi.

Kuzey Yarım Kürenin refah seviyesinin tamamen güney yarım kürenin sömürülmesinden kaynaklandığını dile getiren AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar ise “Bu medeniyetin bizi getirdiği nokta bugün Arakan, Filistin, Somali, Irak, Suriye’de yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bizim buna dair hep itirazlarımız oldu. ’One Minute, Dünya 5’ten büyüktür’ diyerek itirazlarımızı dile getirdik. Bunu söylemekle kalmadık kalkıp dünyanın seyirci kaldığı ve gitmeye adeta çekindiği bir noktada cumhurbaşkanımız Somali’de kamplara gitti ve dünyanın dikkatini oraya çekti" ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak duyarlılığın her zaman devam ettiğini de aktaran Serdar, "Hükümet olarak böyle yaklaştık. Tüm bu zor şartlara rağmen atmamız gereken adımları attık, uzanmamız gereken yerlere devlet olarak uzandık. Bunları cumhurbaşkanımızın oluşturduğu politikalar ve hükümet olarak yaklaşımımız olarak ortaya koyduk”diyerek sözlerini tamamladı.