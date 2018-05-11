Elazığ’dan Filistinlilere destek

Elazığ’da STK temsilcilerinin katılımıyla Filistinlilerin son bir aydır başlattığı büyük dönüş yürüyüşüne destek vermek amacıyla basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklaması için Cuma Namazı sonrası İzzetpaşa Camii’nde toplanan kalabalık ’Kahrolsun İsrail Emperyalizmi’, Küdüs’e selam direnişe devam’ sloganları attı.

Kudüs’ün ilk kıble ve Müslümanların toprağı olduğunu belirten İnsani Yardım Vakfı Elazığ İl Başkanı Metin Kılıç, “ABD’nin İsrail Büyük elçiliğini Kudüs’e taşımasına tepki göstermek Filistinli kardeşlerimizin düzenlediği büyük dönüş yürüyüşüne destek vermek. Büyük felaket olarak adlandırılan Nakba’nın 70. Yılını protesto etmek ve Fransa’da yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim hakkında yayınlanan haksız bildirileri lanetlemek için bütün kardeşlerimizle bugün buradayız" dedi.

15 Mayıs büyük felaket Nakba’nın yıl dönümü olduğunu ifade eden Kılız, "70 yıldan beri Siyonist İsrail Müslümanları kışkırtmak amacıyla mescidi Aksa etrafında yaşlı, genç kadın, çocuk demeden katliamlarına devam ediyor. Sözde İsrail askeri kirli protestolarla kıble camisinin içinde terör estirip ibadet eden insanlara gaz bombalarıyla ve plastik mermilerle saldırıda bulundu. Camide bulunan Kur’an-ı Kerimleri yerlere atıp üstüne basarak hukuksuzluğa hız kesmeden devam etmektedir. Filistin’e Gazze’ye uygulanan abluka ve ambargo her geçen gün ağırlaşmaktadır. 70 yıldır hakları, malları, canları gasp edilen Filistinliler, İsrail zulmü altında yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

Fransa’da 300 kişinin bildiri hazırlamasına değinen Kılıç,bildiri hazırlayarak Kur’an-ı Kerim’den bazı ifadelerin çıkarılmasının istenmesinin hadsiz bir tavır olduğunu ve bu durumu en ağır şekilde lanetlediklerini kaydetti.

Daha sonra Kudüs için dua edildi.