Elazığ'da,öğrenciler 2 bin 600 fidan dikti

Elazığ'da, 2 bin 600 ilk ve ortaokul öğrencisi , ‘Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' etkinliği kapsamında sedir ve karaçam fidanı dikti.

Milli Eğitim ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan, ‘Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' etkinliği tüm ülkede olduğu gibi Elazığ'da da gerçekleştirildi.Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak protokolü kapsamında, ilk ve ortaokul öğrencileri Merkez Meşeli Köyü Kurt Kere Mikro Ağaçlandırma Alanı'nda, 2 bin 600 adet sedir ve karaçam fidanı dikti.

Yaptıkları ortak protokol kapsamında Merkez Meşeli Köyünde, 2 bin 600 öğrenci ile birlikte 2 bin 600 adet sedir ve karaçam fidanı diktiklerini belirten Orman Bölge Müdürü Ziya Polat;" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde fidanlar büyüyor etkinliği kapsamında gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve ülkemizin geleceği gençlerle daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı olarak 81 milyon fidan dikilecek. Ormanlar dünyamızın akciğerleridir. Ülke olarak hayatın kaynağı olan toprağı tutan, erozyonu önleyen, yağışları düzene sokan, yenilenebilir en önemli enerji kaynağı ve temiz suyun kaynağı olan mevcut ormanlarımızın korunması ve arttırılması için çabalıyoruz. İnşallah çocuklarımızın diktiği fidanlar, onlarla birlikte büyüyecek. Hem doğaya, çevreye, ormana daha duyarlı gençler yetişecek hem de bugün diktiğimiz fidanlarla birlikte hep birlikte doğamızın ve çevremizin güzelleşmesini sağlamış olacağız” dedi.

Güzel bir etkinlik olduğunu söyleyen Şehit Önder Pınar Ortaokulu Öğrencilerinden İlker Arslan, “Bugün 6 tane fidan diktik. Fidanlar gerçekten çok önemli. Çünkü doğamızı, oksijeni oluşturuyor. Fidan dikimini çok iyi düşünmüşler. Çok güzel devletimize çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Üveys Bayram'da, “Fidanlar bizim yaşamımızın kaynağıdır. Onlar olmazsa yaşamayız. Çünkü onlar bizim nefes alıp vermemizi sağlar” diyerek düşüncelerini aktardı.