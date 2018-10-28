Elazığ'ın meşhur salçalı köftesi festivalle tanıtıldı

Elazığ'ın meşhur salçalı köftesi düzenlenen festivalle tanıtıldı.

Elazığ'ın önemli lezzetlerinden biri olan salçalı köfteyi tüm dünyaya duyurmak adına Elazığ Belediyesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası tarafından Salçalı Köfte Festivali düzenlendi. Köfteciler Sokağı'nda düzenlenen festivale çok sayıda vatandaş katıldı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde vatandaşlara salçalı köfte ikram edildi.

İlk defa Salçalı Köfte Festivali yapıldığını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Elazığ'da birçok fuar, organizasyon, festival yapılırken artık bunları rakamlaştırıyoruz. Festivalin birincisini yaptık. İnşallah ikinci, üçüncü ve devamını yapacağız. Elazığ'ı sadece yollarıyla, kaldırımlarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle, alt ve üst geçitleriyle geliştirmiyoruz. Elazığ bunları en iyi şekilde yapılan bir şehir olmakla birlikte aynı zamanda gastronomi kültürünü de devamlı geliştiren, ilerleten illerimizden bir tanesidir. Türkiye'nin bu konuda en zengin illerinden biridir. Ancak bunun tanıtılması, bilinmesi, güzelleştirilmesi ve öğretilmesi gerekir. Köfteciler Sokağı bundan iki yıl öncesine kadar böyle değildi. Yolları ve kaldırımları böyle değildi. Biz Elazığ Belediyesi olarak öncelikle Köfteciler Sokağı'nın adına uygun bir hale gelmesi için alt yapısını, üst yapısını, aydınlatmasını yaptık. Köfteciler Sokağı farklı bir konuma büründü. Şimdi Salçalı Köfte Festivali'ni yapıyoruz. Bu güzelim köftemizin hem Elazığ'da hem bölgemizde hem de ülkemizde en iyi şekilde tanınması ve tanıtılması gerekir" dedi.

Salçalı köftenin Elazığ'ın ciddi bir değeri olduğunu aktaran Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ise, "Şehrimiz sahip olduğu tüm kaynaklarıyla nadide ve emek verilmesi gereken ve işlenilmesi gereken eşsiz nimetlere sahip. Biz de bunların değerlerini verme adına bu ve benzeri etkinliklerde aktif olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Festivale AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, kurum müdürleri, STK temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.