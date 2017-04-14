Elazığ’ın Stadyum ve Uluova Sulama projesi gerçekleşiyor

Elazığ’da projelendirme çalışmalarına devam edilen Elazığ Atatürk Stadyumu ve Uluova sulama projesi ile ilgili Vali Murat Zorluoğlu açıklamalarda bulundu.

Kentin sosyal, sportif ve ekonomik anlamda gelişmesine, kalkınmasına büyük katkılar yapacağına inandı iki önemli kamu yatırımıyla ilgili güzel gelişmeler olduğunu aktaran Vali Zorluoğlu," Bunlardan bir tanesi Atatürk Stadyumuyla alakalıdır. Biliyorsunuz ilimizde uzunca bir zamandan beri kamuoyunda da beklenen ve artık neticelenmesi istenen bir konudur. Bugün bakanlığımızdan valiliğimize ulaşan bir resmi yazıyla Elazığ Atatürk Stadyumunun projelendirme çalışmalarının devam ettiği ve 2017 yılı yatırım programına yapım olarak alındığı iletildi. Bu Elazığ Atatürk Stadyumu devletin yatırım programında olduğu anlamına geliyor. Proje çalışmalarının tamamlanmasına müteakip yıl içerisinde yapım ihalesi yapılacak ve Elazığ’ımıza yeni, modern, daha yüksek kapasiteli bir stat hizmete girmiş olacaktır. Stadın projelendirme çalışmaları devam ediyor ancak tamamlandığında çok güzel, daha yüksek kapasiteli, modern bir stada kavuşması söz konusu olacak. Bu çalışma Elazığ Stadının şuanda bulunduğu yerde yapılacak ve 4 tane tribün zaman içerisinde peş peşe yıkılmak suretiyle yerlerine yeni bir stat olarak inşası tamamlanacak"dedi.

Uluova projesi 30 Mayıs’ta ihaleye çıkıyor

Elazığ’ın önemli olan ikinci çalışmanın Uluova sulama projesi olduğunu ifade eden Vali Zorluoğlu," Uluova projesi 2017 yatırım programına alınmış, ihale çalışmaları devam ediyordu. Bugün bana DSİ bölge müdürümüzün verdiği bilgiye göre 14 bin 656 hektarlık kısmı için yapım ihalesi 30 Mayıs’da gerçekleştirilecek. Buda yine uzun zamandan beri Elazığ’a kazandırmaya çalıştığımız önemli bir kamu yatırımıydı. Bu şekilde neticelenmiş oldu. Mayıs aynının sonunda yapılacak bu ihaleyle kısa süre içerisinde bu sulama projesi hayata geçirilmiş olacak. Uzun zamandan beri suyla buluşmayı bekleyen bereketli Uluova toprakları suyla ve çiftçilerimizle buluşmuş olacak" diye konuştu.