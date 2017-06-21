2,5 yıldır Elazığ’da görev yapan Vali Murat Zorluoğlu, yayınlanan kararname ile Van Valiliğine atandı. Zorluoğlu’nun yerine ise İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığını vekaleten yürüten Çetin Oktay Kaldırım tayin edildi. Vali Kaldırım’ın, Vali Zorluoğlu gibi aslen Trabzon Çaykaralı olduğu öğrenildi.

Elazığ’a atanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kaldırım, Elazığ’ın çok önemli bir şehir olduğunu ve çalışmaktan mutluluk duyacağını söyledi.

Yeni atanan Vali Kaldırım’ın daha önce Gümrük Müsteşarlığında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) alanında uzman yardımcılığı, Samsun’un Ayvacık, Siirt’in Baykan, Gümüşhane’nin Torul ile Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde kaymakamlık, Şanlıurfa’da ise Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, daha sonra 6 yıl Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreterliği görevini yaptığı öğrenildi.

İngiltere’de mastır yapan evli ve 3 çocuk babası Vali Kaldırım’ın ailesinin aslen Trabzon’un Çaykara ilçesinden olduğu bildirildi.