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31 Aralık 2016 17:22

Elazığlı aile, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in soyadını aldı

Elazığlı aile, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in soyadını aldı

31 Aralık 2016 17:22

Elazığ’da güvenlikçi Hasan Bilik, ailesiyle birlikte, 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren ve şehit düşen kahramanlardan Astsubay Ömer Halisdemir’in soyadını aldı.
Elazığ’ın merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde ikamet eden ve hipodromda güvenlik görevlisi olarak çalışan 54 yaşındaki Hasan Bilik, oğlu Serkan’ın tavsiyesiyle, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbeci general Semih Terzi’yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’in soyadını almaya karar verdi. Asgari ücretle çalıştığı için, beslediği tavuklarının yumurtalarından gelen paraları ve horozlarını satarak 2 ay kumbarada biriktiren Hasan Bilik, bin lira masraf yaparak, kendisi, oğlu Serkan ve eşi Hanım Bilik’in soyadını “Halisdemir” olarak değiştirdi. 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı ile soyadı Halisdemir olan Hasan Bilik, ailesiyle birlikte nüfus müdürlüğünden yeni kimliklerini aldı.
15 Temmuz günü darbe girişimini öğrendiğini belirten Hasan Halisdemir, ”O gün işteydim eve geldim. O günden sonra yaklaşık bir ay doğru düzgün ailemle birlikte yemek yiyemedim. Hain darbe girişiminde ölümü göze olarak mücadele eden kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir’in vatan için yaptığını görünce oğlum bana ’Baba ben Halisdemir soy ismini taşımak istiyorum’ dedi. Ben de ‘olur oğlum neden olmasın’ diye cevap verdim ve ailece Halisdemir soyadını almaya karar verdik. Müracaatı yapmamızın ardından işlemler 2 ay sürdü ve kimlik ile diğer belgelerin değişmesi için bayağı uğraştık ama değer” dedi.
Kendisinin asgari ücretli olduğunu, 30 civarındaki tavuklarından elde ettiği yumurtaları satarak kumbarada biriktirerek evrak masraflarını karşıladığını da ifade eden Halisdemir, kimsenin bir beklentisinin olmadığını da özellikle kaydetti.
İki hayali olduğunu da aktaran Halisdemir, ilkinin Niğde’ye giderek şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in mezarını ziyaret etmek, ikincisinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tokalaşmak olduğunu söyledi.



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