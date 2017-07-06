Elazığlı balıkçılar “Vira Bismillah” dedi

Elazığ’da 01 Nisan 2017 tarihinde başlayan su ürünleri av yasağı, 01 Temmuz 2017 tarihi itibariyle sona erdi. Yasağın sona ermesiyle birlikte balıkçılar avlanmak için tekneleriyle suya açıldı. Avlanma sezonunun açılışına, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hacı Paşa Tuğyan, şube personelleri ve balıkçılar katıldı.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak hukuki dayanaklara uygun avlanmanın temini için kontrol ve denetimlere devam edeceklerini belirten Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hacı Paşa Tuğyan, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü olarak 2 kontrol teknesi, 20 personel ile av yasağı döneminde denetim ve kontrol görevlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Av yasağı döneminde 156 adet denetim ve kontrol görevi yapıldığını vurgulayan Tuğyan, “Yapılan denetimlerde usulsüz avcılık yapan 124 kişiye toplam 94 bin 40 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ele geçen yaklaşık 2 bin 800 kilogram canlı balık suya iade edildi. 3 bin 700 kilogram balıkta insan tüketimine uygun olmadığından imha edildi. Ayrıca denetimlerde çeşitli vasıflarda yaklaşık 20 bin metre uzatma ağı ele geçirildi” dedi.