Elazığlı genç, bulduğu 75 bin TL'yi sahibine teslim etti

Elazığ'da 21 yaşındaki Umut Paşaoğlu, bulduğu yaklaşık 75 bin lirayı sahibine teslim etti.

Merkez Nailbey Mahallesi Akın Sokakta 21 yaşındaki Umut Paşaoğlu, babasının iş yeri önünde bir çanta buldu. Çantanın içine bakan Paşaoğlu, döviz ve TL olmak üzere yaklaşık 75 bin lira para olduğunu gördü. Çantanın içerisindeki kimlikten paranın sahibine ulaşmaya çalışan Paşaoğlu, o sırada parayı kaybeden şahsın sokak üzerinde aradığını farketti. Ardından kimlikteki şahsın o olduğunu tespit eden Paşaoğlu, parayı sahibine teslim etti.

Olayla ilgili bilgi veren Umut Paşaoğlu, "Dün akşam saatleri itibariyle burada araba park ediyordum. Baktım çanta. Çantayı aldım, kontrol ettim. İki tane cüzdan vardı. Bir cüzdanda kimlikler diğerinde ise Euro, Dolar ve TL olmak üzere para vardı. Baktım kontrol ettim. Adamın kimliğini buldum. İnternetten adamı araştıracaktım ama adam baktım buralarda geziyor. Yaklaşık 75 bin TL para vardı. Kimliğindeki fotoğrafıyla bire birdi. Ne kaybettiniz dedim, çanta dedi. Ben de çantayı adama verdim. Kendisi de bana teşekkür etti" dedi.