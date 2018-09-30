Elazığlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin El-Bab bölgesinde 4 gün önce yaralanan ve şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Levent Yerli, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 26 Eylül Çarşamba günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin El-Bab bölgesinde görevli olan Piyade Sözleşmeli Er Levent Yerli (22), bir arkadaşının silahından kazara çıkan kurşunla yaralandı. Yerli, hemen Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yerli, dün akşam şehit oldu.

Sami ve Emine Yerli çiftinin 4 çocuğunun ikincisi olan şehidin naaşı, Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Kadıköy köyüne getirildi. Baba evinde helallik alındıktan sonra Yerli için köy mezarlığı önünde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, meslektaşları tarafından omuzlara alınarak mezarlığa taşındı. Şehidin naaşı, aile mezarlığında dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbettin Demirdağ, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Jandarma Alay Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, şehidin ailesi, vatandaşlar ve askeri erkan katıldı.