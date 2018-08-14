Elazığlılar, döviz bozdurmak için sıraya girdi

Döviz fiyatlarındaki aşırı hareketlenme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ‘Dövizlerinizi bozdurun’ çağrısı ülke genelinde çığ gibi büyüyor. Erdoğan’ın çağrısına destek veren Elazığlı vatandaşlar da kentteki döviz bürolarının önlerinde kuyruklar oluşturdu. Dakikalarca sıra bekledikten sonra ellerindeki dövizleri Türk Lirasına çeviren vatandaşlar, ekonomiye destek olmak adına dövizlerini bozdurduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güvendiklerini ve desteklerinin devam edeceğini belirten vatandaşlar, Amerika’nın Türkiye üzerinde oynadığı ekonomik oyunun çökeceğini savundu.

Son bir haftadır ülkemize yapılan ekonomik saldırıda dolar kurunun en son 5.50’lerden 7.20’lere kadar yükseldiğini söyleyen Elazığ Döviz Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Biçer, “Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla hem de ülkemizin milli seferberlik ilan etmesiyle bu duruma halkımız büyük bir tepki veriyor. Dolarlarını Euro’larını ve altınlarını bozduruyorlar. Çok yüksek seviyelerde dövizler ve altınlar geliyor. Herkes bozuyor bu da ülkemize bir katkı. İnşallah bu ekonomik savaşı kazanacağız. Bunda da büyük bir kazanç sağlayacağız gibi geliyor. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Halkımız 15 Temmuz’da nasıl vücudunu siper ettiyse burada da gerçekten parasını siper etmiş durumdalar. Şuan inanılmaz bir seviye de döviz bozuşu var ve bizde bunu takdirle karşılıyoruz halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza destek veriyoruz inşallah daha iyi olacak” dedi.

Ülkenin geleceği ve ekonomik krizi atlatmak için elindeki Euro’ları bozdurduğunu ifade eden Mehmet Sönmez, “Amerika’ya inat her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız. İnşallah bu krizi de atlatacağız Allah’ın izniyle tüm vatandaşlarımızdan elinde büyük küçük ne olursa bozdurmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Elazığ Belediyesi de kentin belirli noktalarına astırdığı afişlerle vatandaşları döviz bozdurma kampanyasına destek için çağrıda bulundu.