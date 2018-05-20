Elazığlılar, Ramazan’da iftarı mangalla açıyor

Elazığ’da oruçlarını şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşıp, tabiatın kucağında açmak isteyenler Elazığ Belediyesi tarafından kentin merkezinde hazırlanan 159 bin 500 metrekarelik Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanına akın ediyor. İftardan saatlerce önce mesire alanına gelen aileler çocuklarıyla parklarda oynayıp, dinlenme fırsatı da buluyor. Her yaştan insanın ihtiyaçlarına göre tasarlanan mesire alanında iftara az bir süre kala mangallar yakılarak, etler kızartılıyor. Ezanın sesi ile birlikte alanda bulunan aileler, iftarlarını açıyor.

Mesire alanına iftar yapmaya geldiklerini belirten Sezai Doğukan Çam, “Şehirden uzak ve rahat. Kafamızı dinliyoruz. Sessiz ve sakin bir ortam. Arkadaşlarımızla toplandık. Beraber bir iftar yapalım dedik. İftar saatini bekliyoruz. Zaman geçiyor. Biraz susuzluk var, hava biraz sıcaktı” dedi.

Elazığ’ın en güzel yeri olduğunu söyleyen Osman Akyel ise, “Fethi Sekin Mesire Alanındayız. İftarımızı açmaya geldik. Mesire alanında ilk defa iftarımızı açacağız. Güzel bir yer. Ailecek gelinebilecek güzel yer” diye konuştu.

Şehrin gürültüsünden uzak bir yer olduğunu dile getiren Tolgahan Demir ise, “Yeşillik ve güzel bir yer. Arkadaşlarla geldik iftarımızı yapacağız” şeklinde konuştu.