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10 Ağustos 2018 11:47

Elazığspor 17 futbolcuyla Adana’ya gitti

Spor Toto 1.

Elazığspor 17 futbolcuyla Adana’ya gitti

10 Ağustos 2018 11:47

Lig’in 1. Haftasında Adanaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Elazığspor, karayoluyla Adana’ya gitti.


TY Elazığspor, Lig’in ilk haftasında Adanaspor ile karşılaşacak. Bordo-beyazlı ekip bu karşılaşma için kendi özel otobüsüyle Adana’ya gitti. Yeni transferler Zülküf Özer ve Tolgahan Çiçek’e transfer tahtası kapalı olduğu için henüz lisans çıkartamayan Elazığspor, Adanaspor karşısına bu futbolculardan yoksun çıkacak. Altyapı ağırlıklı oluşturulan kadroda Teknik Direktör Orhan Kaynak, Ahmet Doğan, Ali Karataş, Mehmet Yiğit, Adem Alkaşi, Ali Fırat Okur, Emre Öztürk, Kadir Taşoğlu, Theodor Elmar Bjarnason, Eren Çinkılınç, Andreas Tatos, Moussa Bagayoko, Ahmet Aras, Idrissa Diarra, Orhan Şam, Kadir Bekmezci, Selim Enes Özeren ve Onur Alsu’yu tercih etti.




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