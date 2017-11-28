Elazığspor Antalya’ya taşındı

Lig’in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor ve 15. haftada evinde karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını Antalya’da gerçekleştirecek.

TFF 1. Lig ekiplerinden Lig’in 14. haftasındaki Adana Demirspor ve 15. haftada konuk edeceği Adanaspor maçı hazırlıklarını Antalya’da yapacak. Bu sabah havayolu ile Ankara’ya buradan da aktarma yaparak Antalya’ya geçen bordo-beyazlı ekip, konaklayacağı otele yerleşti.

Cumartesi günü Antalya’dan Adana’ya geçecek olan Elazığspor kafilesi, ligin 14. haftasında Adana Demirspor ile oynanacak olan maçın ardından yeniden Antalya’ya dönecek ve 15. haftadaki Adanaspor maçı hazırlıklarına bu kentte devam edecek.