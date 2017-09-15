Elazığspor - Balıkesirspor Baltok maçının ardından

TFF 1. Lig’in 5. haftasında Elazığspor sahasında karşılaştığı Balıkesirspor Baltok ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından her iki ekibin teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Beraberlikten dolayı üzgün olduklarını ifade eden Elazığspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Temdit kornerinden gol yedik. İki farklı devre oynadık. İlk yarı 1-0 korumanın avantajına girdik ama yapmamız gerekliydi. Özellikle 1-1’den sonra oyuncularım daha çok istedi. Daha fazla koştuk. 2-1’den sonra Tom’la 3-1’i yakalasaydık daha farklı olabilirdi. En çok çalıştığımız yan toptan gol yememiz bizi üzdü. Daha fazla çalışacağız” dedi.

Taraftarların maç sonu futbolcuları alkışlamasının önemli olduğunu dile getiren Altıparmak, “Maç sonu takımı alkışlamaları takdire şayandı. Belki bugün onları üzdük ama telafisini yapacağız. Kazanmak adına her şeyi yaptık ama olmadı” diye konuştu.

Balıkesirspor Baltok Cephesi

Hem Elazığspor, hem kendileri için güzel bir maç olduğuna dikkat çeken Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök, “Son dakikada attığımız golle beraberliği sağladık. İlk dakikada yediğimiz gole rağmen topa daha fazla sahip olan bizdik. İlk dakikada mağlup olmamıza rağmen hep kovaladık. Elazığspor taraftarı gerçekten müthiş. 1 puan aldığımız için sevinçliyiz. Ligde her puan çok önemli. Elazığspor 3-4 seneden beri bence doğru yolda geliyor. Transferin son günü 2-3 oyuncu kadromuza kattık. Allah son dakika bize yardımcı oldu” şeklinde konuştu.