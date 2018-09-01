Elazığspor-Balıkesirspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 4. haftasında TY Elazığspor sahasında karşılaştığı Balıkesirspor Baltok’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik adamları açıklamada bulundu.

3 puanı çok istediklerini ifade eden Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, “Çok üzgün olduğumuzu söyleyebiliriz, bizim takım daha iyisini yapabilir. Bugün maçı çok istediğimizden dolayı biraz gerginlik vardı. İlk yarıda istemediğimiz bir oyun vardı. İlk 45 dakikanın son 5 dakikasında öne de geçtik. Anlamsız şekilde istediğimiz pas trafiğini yapamadık. Oyuncularımdan 2 tanesinde mide rahatsızlığı vardı. Hücum oyunu oynamak istediğimizde de bu beceride oyuncularımız ve forvetimiz yok. Bahaneleri sayarsak bir sürü sıkıntılar var ama milli maç arasından sonra yeni gelen oyuncular da hazırlanırsa iyi olacak. Oyuncular fiziksel olarak hiç iyi değiller ve zihinsel olarak da burada olmaları gerekiyor. Biz galibiyet serisi yapabilecek kapasitede bir takımız. Takımıma güveniyorum ve bunu yapacak potansiyelimiz var. Elazığspor’un bütünleşmeye ihtiyacı var. Taraftarlar da sahada çok destek verdiler ve oyuncularla birleştiler. İnşallah milli takım arasından sonra galibiyet serisi yakalarız” dedi.

Balıkesirspor Cephesi

Geriye düştüklerini ve bu durumun kendi hataları olduğu ifade eden Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, “40. dakikadan sonra rakip biraz pas yaptı ve biz biraz stres yaptık, golü yedik. İyi pas yapan ve iyi oynayan bizdik hatta 6 tane korner attık. İkinci yarı yine ne yaptığımızı biliyorduk. Topu ayağımızda tuttuğumuzda ve pas yaptığımızda ve kenara oyun oynadığımızda sorunları halledebiliyoruz. Hücum futbolunda bunu yapabildiğimizde maçı döndürebiliyoruz. Milli maç arası 3 gün tatil yapacağız ve bu aradan önce 3 puan çok iyi oldu. 10 günlük hazırlık dönemi geçireceğiz ve bu mutlaka lige yansıyacaktır. Geçen hafta yaşadığımız talihsiz olayı bu maç telafi ettik. Elazığ çok güzel bir şehir kendilerine bundan sonra başarılar diliyorum. Orhan hoca kardeşim gibidir çok üzüldüm ama futbol bu bir taraf kaybediyor bir taraf kazanıyor” şeklinde konuştu.