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17 Ağustos 2018 22:26

Elazığspor basın sözcüsü istifa etti

Elazığspor Basın Sözcüsü Erhan Eren Kurnaz görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Elazığspor basın sözcüsü istifa etti

17 Ağustos 2018 22:26


Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında sahasında konuk ettiği Boluspor’a 2-1 mağlup olan Elazığspor, maç sonu istifa şokuyla sarsıldı.


Elazığspor Basın Sözcülüğü görevini yapan ve aynı zamanda Transfer Komitesi’nde yer alan yönetim kurulu üyesi Erhan Eren Kurnaz istifa ettiğini duyurdu.


Kurnaz yaptığı açıklamada, “Gördüğüm lüzum üzerine mevcut Elazğspor yönetiminden istifa ediyorum. Mevcut yönetimimiz her anlamda yeterli desteği alamamıştır. Tek başına sıkıntıları aşabileceklerini de düşünmüyorum. Ana hatları ile bu nedenlerden dolayı böyle bir karar almış bulunmaktayım” ifadelerini kullandı.




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