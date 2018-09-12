Elazığspor Başkanı Yumakgil, anjiyo oldu

Göğüs ağrısı, çabuk yorulma ve halsizlik şikayeti ile Medical Park Elazığ Hastanesine başvuran Elazığspor Başkanı İrfan Yumakgil'in kalp damarlarında tıkanıklık tespit edildi. Ardından tedavi altına alınan Yumakgil'in yüzde 99 tıkalı olan damarına, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Dağlı tarafından anjiyografi yöntemi ile stent takıldı. Sağlına kavuşan Yumakgil'in iki damarında daha tıkanıklık olduğu ve ilaç tedavisi alacağı öğrenildi.

Geçen hafta hastalandığını belirten Elazığspor Başkanı İrfan Yumakgil, “Belirtilerin kardiyolojide çıkacağını söylediler. Necati hocam ilgilendi. Tıkalı damarla tespit edildi. Damarına stent takıldı Diğer bazı damarlarda yüzde 50 durumunda tıkalı. Şuanda kendimi iyi hissediyorum. Hocamın yapmış olduğu operasyona ailem, Elazığspor ve şahsım adıma teşekkür ediyorum” dedi.

Yumakgil'in göğüs ağrısı, çabuk yorulma ve halsizlik şikayeti ile geldiğini aktaran Prof. Dr. Necati Dağlı, “Başkanımıza efor testi yaptık. Efor testi kötü çıktığından dolayı planlı bir şekilde koroner anjiyografi planladık. Bir damarında yüzde 99 darlık saptadık. O damara bir tane stent koyduk. İki damarında daha yüzde 30 ve 50'lik darlık vardı. O damarlar için ilaçla tedavi yöntemi uygulayacağız” diye konuştu.