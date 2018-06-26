Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 18:39

Elazığspor, Berkehan Biçer’i kadrosuna katmak istiyor

Bordo-beyazlı ekip, Altınordu’da forma giyen Berkehan Biçer’i kadrosuna kiralık olarak katmanın planlarını yapıyor.

Elazığspor, Berkehan Biçer’i kadrosuna katmak istiyor

26 Haziran 2018 18:39


Dış transferde alternatifli bir liste oluşturan Elazığspor transfer komitesi, Altınordu’da forma giyen Elazığlı milli futbolcu Berkehan Biçer’i kiralamak için harekete geçti. Altınordu’nun onay vermesi durumunda genç futbolcu ilk etap kampı için Elazığ’a gelecek. Bir yandan iç, bir yandan da dış transfer çalışmalarını şekillendirerek listesini oluşturan Elazığspor’da, transferlerin en geç Bolu Kampı’na yetiştirilmesi hedefleniyor.


Altınordu ile 5 yıllık sözleşme imzalayarak profesyonelliğe merhaba diyen genç futbolcunun, memleketinin takımı Elazığspor’da forma giymeyi çok istediği öğrenilirken, Altınordu’nun da izin vermesi durumunda transferin gerçekleşmesi bekleniyor.


Futbola 2013 yılında Elazığspor altyapısında başlayan 1 Ocak 2000 doğumlu Berkehan Biçer, Elazığspor formasıyla U-16 Ligi’nde Türkiye şampiyonluğu sevincini yaşarken, şampiyonluk golü de kendisinden gelmişti. Son 3 sezonda Altınordu’da forma giyen Berkehan, 4 kez U-17, 2 kez de U-18 Milli Takım’da forma giydi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç