Elazığspor, Berkehan Biçer’i kadrosuna katmak istiyor

Dış transferde alternatifli bir liste oluşturan Elazığspor transfer komitesi, Altınordu’da forma giyen Elazığlı milli futbolcu Berkehan Biçer’i kiralamak için harekete geçti. Altınordu’nun onay vermesi durumunda genç futbolcu ilk etap kampı için Elazığ’a gelecek. Bir yandan iç, bir yandan da dış transfer çalışmalarını şekillendirerek listesini oluşturan Elazığspor’da, transferlerin en geç Bolu Kampı’na yetiştirilmesi hedefleniyor.

Altınordu ile 5 yıllık sözleşme imzalayarak profesyonelliğe merhaba diyen genç futbolcunun, memleketinin takımı Elazığspor’da forma giymeyi çok istediği öğrenilirken, Altınordu’nun da izin vermesi durumunda transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Futbola 2013 yılında Elazığspor altyapısında başlayan 1 Ocak 2000 doğumlu Berkehan Biçer, Elazığspor formasıyla U-16 Ligi’nde Türkiye şampiyonluğu sevincini yaşarken, şampiyonluk golü de kendisinden gelmişti. Son 3 sezonda Altınordu’da forma giyen Berkehan, 4 kez U-17, 2 kez de U-18 Milli Takım’da forma giydi.