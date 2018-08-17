Elazığspor - Boluspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında Elazığspor sahasında ağırladığı Boluspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, “İlk yarıda istediğimiz oyunu oturtturamadık bir türlü. Tabii ki rakibin de etkisi var. 4 tane genç arkadaşımız kendi taraftarının önünde heyecanlanmış olsa da, ikinci yarıya baskıyla başlayıp beraberlik golünü bulabilirdik. Çok fazla bireysel hata yaptık. Moussa’nın gereksiz yere top kaybı, akabinde 2-0 oldu. Oyuncularımın ikinci yarıda istekleri vardı. Taraftarımızla bütünleştiler. En azından berabere kalabilirdik. İkinci yarıdaki oyunumuz önümüzdeki haftalara ümit verdi. Oyuncularımı ikinci yarıda inanç ve isteklerinden dolayı kutluyorum. Önümüzdeki haftalara umutlu bakmamızı sağladılar. Bir maç kaybettik. Bundan sonra daha iyisini yapabilecek gücümüz var. Daha iyisini yapmak için çalışacağız”dedi.

Boluspor cephesi

İki takımı da kutlayarak konuşmasına başlayan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Bu sıcak havada inanılmaz bir mücadele. Seyir zevki yüksek bir maç olduğunu düşünüyorum. Kazandığımız için de mutluyum. 65 dakika çok iyi oynadık. Çok farklı bir skor da olabilirdi. Maalesef değerlendiremedik. Deplasmanda oynuyorsun değerlendirmen lazımdı. Kalecimiz bugün günündeydi. Berabere de bitebilirdi. Futbolun gerçekleri bunlar. Bazen böyle oynamak gerekiyor. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa oynadık, kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.