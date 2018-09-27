Elazığspor Denizli'ye gitti

Lig'in 7. Haftası'nda Denizlispor'la deplasmanda karşılaşacak olan TY Elazığspor, 18 futbolcuyla Denizli'ye gitti.

Lig ekiplerinden TY Elazığspor, 7. haftada deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Bordo-Beyazlı futbolcular bu maç için Denizli'ye gitti. Havayoluyla saat 12.00'de İzmir'e giden kafile daha sonra karayoluyla Denizli'ye geçti.

Teknik Direktör Orhan Kaynak'ın Denizlispor maçı kadrosuna Soner Şahin, Ahmet Doğan, Orhan Şam, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Kadir Bekmezci, Kadir Taşoğlu, Elmar Bjarnason, Moussa Bagayoko, Serkan Kurtuluş, Ahmet Aras, Onur Alsu, Idrissa Diarra, Ali Fırat Okur, Erhan Çınar, Lamine Diarra ve Eren Çinkılınç'ı aldı.