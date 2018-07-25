Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 21:23

Elazığspor için sosyal medyada kampanya

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şahsi hesabından Elazığspor için yaptığı 10 bin TL’lik bağışla Elazığspor’a sosyal medyadan destek kampanyası başlattı.

Elazığspor için sosyal medyada kampanya

25 Temmuz 2018 21:23


TFF 1. Lig’de mücadele eden ve maddi sıkıntı yaşayan Elazığspor için Vali Çetin Oktay Kaldırım, destek çağrısı yaparak valilik öncülüğünde kampanya başlattı. Valilik öncülüğünde sosyal medyadan bugün saat 20.23’te başlatılan gündem çalışması kapsamında, Vali Kaldırım, kendi hesabından 10 bin TL’lik bağışta bulunduğunu açıklayarak herkesten destek istedi.


Sosyal medyada kampanya başlatılmadan önce açıklamada bulunan Vali Kaldırım "Elazığspor çok önemli bir marka ve Türkiye’nin gururu olmuş, Türkiye’ye mal olmuş bir takım. Bu takım bulunduğu bölgede spordan öte sorumluluk üstlenen, bölgede spor ve sosyal aktivitelere önemli bir altyapı sağlayan, gözbebeğimiz gibi baktığımız en büyük markalarımızdan biri. Elazığspor’a destek amaçlı kampanya başlatıyoruz ve bu amaçla sosyal medyada bugün 20.23’te gündem çalışması yapıyoruz. Taraflı tarafsız herkesin desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Gündem çalışmasının başlatılmasının ardından şahsi hesabından 10 bin TL’lik bağışını açıklayan Vali Kaldırım şu ifadelere yer verdi: "Haydi Elazığ, haydi Türkiye. Elazığspor’a destek kampanyasını şahsi hesabımdan yaptığım 10 bin Lira’lık bağışla başlatıyorum. Taraflı tarafsız herkesi, şehrimizin ve ülkemizin gururu Elazığsporumuza destek vermeye davet ediyorum. Elazığspor Hepimizin."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç