Elazığspor İzmir'e gitti

TY Elazığspor, Altınordu karşılaşması için 18 futbolcuyla İzmir'e gitti.

Spor Toto 1. Lig'in 11. Haftası'nda Altınordu ile deplasmanda karşılaşacak olan TY Elazığspor, bu karşılaşma için İzmir'e gitti. Havayoluyla İzmir'e giden Bordo-Beyazlı kafilede Lamine Diarra, Eren Çinkılınç ve Kadir Taşoğlu kart cezaları nedeniyle yer almadı. Teknik Direktör Orhan Kaynak, Altınordu maçı kadrosuna Soner Şahin, Ahmet Doğan, Ali Karataş, Adem Alkaşi, Ahmet Aras, Ali Fırat Okur, Andreas Tatos, Emre Öztürk, Enes Batın Kaplan, Erhan Çinar, Serkan Kurtuluş, Idrissa Diarra, Kadir Bekmezci, Mehmet Yiğit, Moussa Bagayoko, Onur Alsu, Orhan Şam ve Elmar Bjarnason'u dahil etti.