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05 Temmuz 2017 20:04

Elazığspor, kalecisini buldu

Elazığspor, Boluspor’da forma giyen kaleci Soner Şahin ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Elazığspor, kalecisini buldu

05 Temmuz 2017 20:04


TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Emrah Bulucu ve Kadir Bekmezci ile 2 yıllık anlaşmaya varan Elazığspor, son olarak Boluspor’dan kaleci Soner Şahin’i renklerine bağladı.


1981 İstanbul doğumlu olan Şahin, Küçükköyspor ile profesyonelliğe adım attı. Daha sonra sırasıyla Denizlispor, Maltepespor, Kartalspor, Altay, Karşıyaka, Giresunspor ve Samsunspor’da görev yapan tecrübeli kaleci, son olarak Boluspor’da forma giydi. Şahin, bu sezon Bolu ekibi ile 21 lig ve 2 kere Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi. Tecrübeli file bekçisinin kariyerinde 223 TFF 1. Lig maçı bulunuyor. Bonservisi elinde olan Soner ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.




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