Elazığspor Orhan Kaynak dönemi başlıyor

Spor Toto 1. Lig ekibi Elazığspor’da Başkan Adayı Hacı Murat Yümlü, Orhan Kaynak ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Futbolseverlerin futbolculuk dönemlerinde Trabzonspor ve Beşiktaş’tan hatırlayacakları Pro Lisans sahibi olan 48 yaşındaki Orhan Kaynak, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer’i çalıştırdı. Teknik Direktörlük kariyerine Sarıyer’de başlayan Orhan Kaynak, daha önce ise Adana Demirspor, Sivasspor, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Sivasspor ve Eskişehirspor takımlarında yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Bülent Uygun, Rıza Çalımbay, Mesut Bakkal, Hami Mandıralı, Roberto Carlos, Sergen Yalçın, Tamer Tuna ve Gireay Bulak gibi isimlerle çalışan Teknik Direktör Orhan Kaynak, Sarıyer’in ardından ikinci teknik direktörlük deneyimini Elazığspor ile yaşaması bekleniyor.