Elazığspor, play-off’u hedefliyor

Cengiz Gülaç, "En kötü play-off’u hedefliyoruz. Kötü puan kayıplarımız olmasaydı, en azından yarısı olmasaydı şu an farklı yerlerde olabilirdik. Geldiğimiz seviye yine de çok iyi. Play-off hattının da biraz yukarı çıkma ihtimali görünüyor. Bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Lig daha da zorlaşacak" dedi.

Spor Toto 1. Lig’de play-off mücadelesi veren Tetiş Yapı Elazığspor’da Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç, gündemdeki konulara ilişkin açıklama yaptı. 6 haftadır yenilmediklerine vurgu yapan Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç, “Çaykur Rizespor maçı zor bir deplasmandı. Onların da son haftalarda çıkışı vardı. Liderle oynamak zordu ama iyi bir futbol ortaya koyduk. Zaman zaman kontra atak yakalasa da rakibimiz erken golle öne geçtiler. Golden sonra ve özellikle ikinci yarı baskılı oynadık. Başta hocamıza, futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Umarım bu hafta da başarımız devam eder” şeklinde konuştu.

“Para sıkıntısı devam ediyor”

Kulüpte maddi sıkıntının devam ettiğini belirten Gülaç, “Prim dahi ödeyemiyoruz. Belli kişi ve kurumlardan yardım beklememize rağmen cevap dahi vermiyorlar ve bize geri dönüş yapmıyorlar. Geçen hafta da söyledim borcun astronomik rakamlardan düştüğü seviyeler belli. Buna rağmen para ne oluyor diye soran adamlar neden kulübe destek olunmuyor diye keşke kulis yapsalar. Herkes susuyor. Nasıl çamur atarımın beklentisi içerisindeler.Bu da bizi üzüyor. Bizi eleştirme konusundaki o heyecan, bunlar için de gösterilse. Elektrik kesintisi tehdidi ile karşı karşıyayız. Para sıkıntısı devam ediyor. Lütfen artık atkı takıp Elazığspor bizim olmazsa olmazımız sözünü duymak istemiyoruz. Bunun da samimi olduğuna inanmıyoruz. Herkes yaptığı kadar Elazığspor’u seviyor” diye konuştu.

“Ligde herkes herkesi yenebiliyor”

Taraftarları Ümraniyespor maçına beklediklerini kaydeden Gülaç, “Taraftarımız sahada takımı motive etme konusunda çok iyiler. Önemli bir maç. Taraftarımızla bir daha güzel olacağız. Ümraniye karşısında 3 puan alacağımıza inanıyorum. Lig geçen seneye oranla özellikle küme düşme hattı birkaç puan yukarı çıkacak gibi görünüyor. Gaziantep’in durumu ortada. Altta puan toplanamayınca yukarıları da etkiliyor. En kötü play-off’u hedefliyoruz. Kötü puan kayıplarımız olmasaydı, en azından yarısı olmasaydı şu an farklı yerlerde olabilirdik. Geldiğimiz seviye yine de çok iyi. Play-off hattının da biraz yukarı çıkma ihtimali görünüyor. Bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Lig daha da zorlaşacak. Bizim açıkladığımız prim rakamının 8 katı prim veren takımlar var. Maalesef sadece Elazığ’da Elazığspor ile ilgili ayrım yaşanıyor. Sanki Elazığspor’u ayrıştıran bir değere dönüştürdüler. Farklı illerde bu yok. Biz birlik ve beraberliği sağlayamıyoruz. Daha önce de kısa sürede bitecek bir dava olmadığını söylemiştik. İddialarımızda haklıyız ve belgeleri de paylaşmıştık. Ümit ediyoruz ki lehimize bir sonuç çıkacak” ifadelerini kullandı.

Alpaslan: “Ümraniyespor’den puanlar alacağımıza inanıyorum”

Basın toplantısına katılan Elazığspor’un son haftalardaki başarısında önemli pay sahibi olan başarılı ön libero Alpaslan Öztürk de, "Rize maçının zor olacağını biliyorduk. Zaten bizim 4-5 maçlık zorlu serüvenimiz vardı. Balıkesir maçı ile başladı. Son dakikada penaltıyı değerlendiremedik, oradan 2 puan eksik ayrıldık. Sonra geldik sahamızda Giresun’u yenmeyi başardık. Ardından Rize’den puanla döndük. Bu dörtlü periyodun son maçını cuma günü Ümraniye ile oynayacağız. Puanlar alacağımıza inandığım bir maç. Bu maçı kayıpsız geçersek hedeflerimize bir adım daha yaklaşırız. Bizim için çok önemli bir maç” diye konuştu.