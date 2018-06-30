Elazığspor sezonu açtı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sezonun ilk antrenmanı kulüp tesislerinde Teknik Direktör Orhan Kaynak yönetiminde yeni isimlerin de katılımı ile yapıldı. Takımın TFF 3. Lig ekipleri Darıca Gençlerbirliği’nden transferi sol açık Alperen Doğan, Büyükçekmece Tepecikspor’dan transfer sol bek Caner Bulut, Bandırmaspor’dan ön libero Mesut Saray ve denenmek amaçlı çağrılan futbolcular antrenmanda yer aldı. İdmana izinli olan Elmar Bjarnason ve Andreas Tatos katılmadı. Basına açık gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Öte yandan Kulüp Başkanı Hacı Murat Yümlü sezonun ilk antrenmanı öncesi futbolcularla bir araya gelerek yeni sezon öncesi başarılar diledi.

Kaynak: “Transferde acele etmeyeceğiz”

Teknik Direktör Orhan Kaynak, gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanı öncesi açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonun tüm camiaya hayırlı olması temennisinde bulunan Orhan Kaynak, transferde acele etmeyeceklerini söyledi.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kaynak, “Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. Tabi ki sayısal olarak eksikliğimiz var. Transferde acele ettiğiniz zaman istemediğiniz rakamlar karşınıza çıkıyor. Araştırmalarımız ve oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. İlk etap kampına giden oyuncular var. Oradan ayrılacak olan futbolcular var. Bunların takibindeyiz. Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Önemli olan istediğimiz oyuncuları buraya getirebilmek. İlk etap kampımızda burada görmek istediğimiz futbolcular var. Davet ettik. Burada en azından onlara bir şans verip, bunların içinden bir kaç futbolcu bizlere katılabilir. Elazığspor camiası bize destek verdiği sürece hata yapmadan doğru adımlarla ilerlemek istiyoruz” dedi.

Teknik ekibi ile ilgilide bilgiler veren Kaynak, “Ekibimde Gökhan Kaynak ve Erdal Yörük kondisyoner olarak, Murat Akarsu kaleci antrenörü, İlhan Aydın ve Muammer Sürmeli de antrenör olarak bizle birlikte olacaklar. Bende birinci ve ikinci yardımcı antrenör düşüncesi yok. Herkes benim için eşit. Doğru bir ekip yaptığımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bordo-beyazlı ekip 1. etap kamp çalışmalarını Elazığ’da, 2. etap kampını ise Bolu’da gerçekleştirecek.