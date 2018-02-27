Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Ümraniyespor’u konuk edecek olan Tetiş Yapı Elazığspor’da, hazırlıklar tek antrenmanla başladı. Elazığspor Tesisleri’nde, Teknik Direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlığı devam eden kaleci Soner Şahin katılmazken, Andreas Tatos takımda ayrı özel bir program dahilinde çalıştı. Antrenman öncesi Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, açıklamalarda bulundu.

İçeride ve dışarıda iyi bir mücadele sergileme hedefinde olduklarını söyleyen Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, “Yukarıyı yakalamak istiyorsak, seri yakalamamız lazım. Özellikle 3 puan, 3 puan şeklinde düşünmemiz gerekir. Üst sıralarda yer alan takımlarla oynuyoruz. Bu hafta oynayacağımız takım da 2. sırada. Bu zorlu haftaları iyi geçtiğimiz zaman inanıyorum ki ilerleyen haftalarda daha iyi olur. Hedefimiz deplasmandan eli boş dönmemek, iç sahada da kazanmak. Çaykur Rizespor maçını unuttuk. Önümüzde çok daha değerli bir Ümraniyespor maçı var. Kazanma adına doğru mücadele etmemiz gerekiyor. Bunu kazandığımız zaman önümüzdeki Samsunspor maçına daha iyi hazırlanacağız” dedi.

Sakat futbolcuların durumu hakkında da bilgi veren Kalpar, “Tatos’un ağrıları devam ediyor. Bu hafta aramızda yine olamayabilir. Soner de o pozisyonda. Eskiye nazaran daha iyi ama tam daha iyi olduğunu söylemek doğru değil. Bu da bizim şanssızlığımız” şeklinde konuştu.

Tom: “Maçın kolay olacağını düşünmüyoruz”

Elazığspor’un tecrübeli kanat oyuncusu Tom ise, “Çaykur Rizespor deplasmanı oldukça zorlu geçti. Lidere karşı oynadık. Gerçekten oradan puanla dönmek bizi mutlu etti. Önümüzde Ümraniye maçı var. Bu maçında kolay olacağını düşünmüyoruz. Biz çalışmalarımıza iyi bir şekilde devam edip, Ümraniye maçından da iyi bir oyunla ayrılacağımızı düşünüyoruz. Maçlara hem mental, hem fiziksel açıdan iyi hazırlanıyoruz. Ondan dolayı yenilmeme serisi yakaladık. İnşallah da bu seriyi devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.