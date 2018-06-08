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08 Haziran 2018 16:53

Elazığspor Tolungüç’ten vazgeçti

Teknik Direktör arayışları süren Elazığspor Soner Tolungüç’ten vazgeçildiği bildirildi.

Elazığspor Tolungüç’ten vazgeçti

08 Haziran 2018 16:53


Spor Toto 1. Lig’de yeni sezon öncesi 15 Haziran’da Olağanüstü Genel Kurul’a gidecek olan ve iş adamı Hacı Murat Yümlü’nün aday olduğu Elazığspor’da, teknik direktör arayışları devam ediyor. Bordo-Beyazlı ekipte başkan adayı Yümlü’nün İstanbul’da gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde prensip anlaşmasına varılan Soner Tolungüç’ten vazgeçildiği belirtildi.


Konuya ilişkin olarak bilgi veren başkan Hacı Murat Yümlü, “Soner hocamız çok değerli bir insan ama hedeflerimiz uyuşmadı. Kendisine başarılar diliyoruz bundan sonraki yaşantısında. Biz Teknik Direktör arayışlarımıza devam ediyoruz. İnşallah takımımız için en uygun olan isimle en yakın sürede anlaşacağız” dedi.




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