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31 Ağustos 2018 18:38

Elazığspor, transfer tahtasını açamadı

Transfer tahtasını açamayan Elazığspor, sezon öncesi anlaşmaya vardığı futbolculara lisans çıkaramadı.

Elazığspor, transfer tahtasını açamadı

31 Ağustos 2018 18:38


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, transferin son gününde, transferin önündeki engel borcu yatıramadığı için transfer tahtası açıklamadı.


Sezon öncesi maddi anlamda sıkıntılar yaşayan bordo-beyazlı camiada son gün yapılan istişareler de sonuç vermedi. Bordo-beyazlı ekip problemi çözemediği için sezon öncesi anlaşmaya vardığı Mesut Saray, Rahavi Kifoueti ve Kaleci Zülküf Özer’e lisans çıkartamadı.


Elazığspor Kulüp Başkanı İrfan Yumakgil, "Transfer tahtasını açmak için çaba gösterdik ancak kimse yardımcı olmuyor. Tam bir şeyler yapmaya çalıştığımız sırada birileri çıkıp yolumuza taş koydu. Transfer tahtasını açamıyoruz" dedi.




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