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09 Temmuz 2017 16:50

Elazığspor yeni hocasıyla çalıştı

Elazığspor’da anlaşmaya varılan yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Elazığspor yeni hocasıyla çalıştı

09 Temmuz 2017 16:50


Erzurum Yüksek İrtifa Tesisleri’nde hazırlıklarına devam eden Elazığspor, günde çift antrenmanlarla yeni sezona hazırlanıyor. Bordo-beyazlı ekibin 1 yıllık anlaşmaya vardığı teknik direktör Mehmet Altıparmak ise takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Altıparmak ve ekibinin futbolcularla tanışmasının ardından çalışmalar başladı. Core training ve dayanıklılık idmanı yapan Elazığsporlu futbolcular, akşam saatlerinde ise pas ve dayanıklılık çalıştılar.


Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’ın çalışmayı sık sık durdurup, futbolculara uyması gereken kurallar hakkında bilgiler verdiği öğrenildi.


Öte yandan Bordo-beyazlıların yeni transferleri Jeffrey Sarpong, Kadir Bekmezci, Erman Bulucu ve Soner Şahin’in dünkü çalışmada yer aldığı, Emre Öztürk’ün ise en yakın sürede kampa katılacağı bildirildi.




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