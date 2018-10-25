Elazığspor yönetimi veda etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor'da yönetim kurulu düzenlediği basın toplantısıyla istifa gerekçelerini kamuoyuna açıkladı.

Elazığspor Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Başkan İrfan Yumakgil, Asbaşkan Murat Yerlikaya ve Sportif Direktör Tuncay Akgün katıldı. Yönetim olarak kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını ifade ederek konuşmasına başlayan TY Elazığspor Başkanı İrfan Yumakgil, “Biz futbolcularımıza ve personellerimize ödeme yapacağız diye söz verdik ancak gerçekleştiremedik ve mahcup olduğumuz için istifa ediyoruz. Haftada bir, 15 günde bir toplantılar gerçekleştirdik ve umut vadedici toplantılardı. Çok büyük projelerimiz vardı ama olmadı. Bu süreçte alınan başarısızlıkların faturasını taraftarlarımız bize çıkardı. Taraftarlar içten içe bize bilendi. Yönetici arkadaşlarımızla birlikte bugüne kadar gelebildik. Temenniler havada kaldı hep. Bizim şanssızlıklarımızdan biri de devletin kurdan etkilenmesi oldu” dedi.

“Her şeyi içime atıyorum”

Hiç kimseyi kırmadan başkanlık yapmaya çalıştıklarını ifade eden Yumakgil, “Kimseye laf gelmesin bana gelsin dedim hep. Çok konuşmaktansa az konuşmayı uygun gördüm. Ben her şeyi içime atıyorum. Her gün borçların üstüne faiz geliyor. Çözmenin tek yolu bizim verdiğimiz projelere onay verip, yerine getirilmesiydi. Yoksa başka türlü bu borç batağından kurtulamayız. Sarpong'un dosyası şimdi 580 bin Euro olmuş. İbrahim Kaş'a ödeme yapılmamış borcu 2 milyon TL'nin üzerine çıkmış. Elazığspor'un menajer, avukatlar ve simsar futbolculardan kurtulması lazım. Ben cebimden para vermişim. Delegelere söylüyorum; buradan bizim yönetimimizi ibra etmesinler, gelip defterdarlıktan incelesinler. Şu anda 34 milyon TL'lik bir borç görülüyor. Yardım kampanyası yapıldı ama konuşanlar destek vermedi” ifadelerini kullandı.

Elazığspor Başkanı İrfan Yumakgil'in ardından açıklamalarda bulunan Asbaşkan Murat Yerlikaya da destek alamadıklarından dolayı sitem etti. Sportif Direktör Tuncay Akgün de Elazığspor'un geleceğini kurtarmak adına çabaladıklarını ancak destek göremediklerini ifade ederek, görevini bıraktığını dile getirdi.