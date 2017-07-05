Elazığspor yönetiminden kampanyaya destek

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’da, taraftarların başlattığı ‘Elazığspor’a bir destekte sen ver’ kampanyasına yönetim kurulu kayıtsız kalmadı ve Vakıfbank’a giderek kulübün hesabına bağışta bulundular. Elazığspor Başkanı Sedat Karataş, Asbaşkan Osman Altungök ve 2. Başkan Karahan Çelik’in öncülüğünde, bordo-beyazlı yöneticiler de kampanyaya destek verdi.

Elazığspor’un sıkıntılı günlerden geçtiğini belirten Elazığspor Başkanı Sedat Karataş, “Yönetim kurulumuz olarak bizler de bugün bu kampanyaya destek verme kararı aldık. Elazığlı iş adamlarımıza ve STK temsilcilerine de seslenmek istiyorum. Lütfen bu kampanyaya destek olsunlar. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Başka Elazığspor yok. Elazığspor, bu şehrin en büyük marka ve reklam yüzüdür. Lütfen takımımıza destek olsunlar” dedi.

Öte yandan Elazığsporlu futbolcular, Medical Park Elazığ Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçtiler. Erzurum’da başlayacak olan 1. Etap Kamp Çalışmaları öncesi gerçekleştirilen sağlık kontrolünde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanılmadığı bildirildi.